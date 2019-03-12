Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію в ОРДЛО не мають доступ до пенсій з 2014 року

КИЇВ. 12 березня. УНН. Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію на контрольованих бойовиками територіях Донбасу не можуть отримати доступ до пенсій з 2014 року. Доступ до пенсій в Україні має бути однаковим для всіх не залежно від місця проживання, заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.