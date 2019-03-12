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Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію в ОРДЛО не мають доступ до пенсій з 2014 року

Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію в ОРДЛО не мають доступ до пенсій з 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію на контрольованих бойовиками територіях Донбасу не можуть отримати доступ до пенсій з 2014 року. Доступ до пенсій в Україні має бути однаковим для всіх не залежно від місця проживання, заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію місця проживання на територіях, які контролюються самопроголошеними „Л/ДНР“, втратили доступ до своїх пенсій в якийсь момент від 2014 року, і ця ситуація триває досі”, — сказала Фрейзер.

З її слів, цей факт є прямим результатом державної політики, якою “право на пенсії прив’язане до реєстрації в якості ВПО і до процедури верифікації, яка випливає з такої прив’язки”.

“Наша рекомендація залишається незмінною: слід негайно скасувати прив’язку доступу до пенсій до реєстрації у якості ВПО. Люди повинні мати однаковий доступ до пенсій не залежно від того, де вони живуть. Ці люди платили внески до існуючої системи все своє життя. Вони вірили в цю систему і тепер не можуть отримати те, що їм належить”, — наголосила вона.

Нагадаємо, жителі окремих районів Донецької та Луганської областей за останні чотири роки отримали пенсійних виплат на загальну суму близько 80 млрд грн.

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