Марчук: за чотири роки мешканці ОРДЛО отримали пенсій на 80 млрд грн

"За чотири роки Україна виплатила пенсій громадянам, які перебувають на тій території, вже на 79-80 млрд грн", - сказав Марчук.

За словами Марчука, українська влада вже вивчила попередні уроки і ці гроші вже не потрапляють бойовикам.

Нагадаємо, раніше у Міністестві соціальної політики повідомляли, що вдосконалюють механізм контролю за соціальними виплатами для мешканців непідконтрольних територій, адже траплялися випадки, коли ці гроші отримували бойовики.

Водночас за даними ООН з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 37% отримують пенсії в Україні.