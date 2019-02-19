Марчук: за чотири роки мешканці ОРДЛО отримали пенсій на 80 млрд грн

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Жителі окремих районів Донецької та Луганської областей за останні чотири роки отримали пенсійних виплат на загальну суму близько 80 млрд грн. Про це під час прес-конференції заявив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає УНН.

"За чотири роки Україна виплатила пенсій громадянам, які перебувають на тій території, вже на 79-80 млрд грн", - сказав Марчук.

За словами Марчука, українська влада вже вивчила попередні уроки і ці гроші вже не потрапляють бойовикам.

Нагадаємо, раніше у Міністестві соціальної політики повідомляли, що вдосконалюють механізм контролю за соціальними виплатами для мешканців непідконтрольних територій, адже траплялися випадки, коли ці гроші отримували бойовики. 

Водночас за даними ООН з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 37% отримують пенсії в Україні.

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