Марчук: за чотири роки мешканці ОРДЛО отримали пенсій на 80 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Жителі окремих районів Донецької та Луганської областей за останні чотири роки отримали пенсійних виплат на загальну суму близько 80 млрд грн. Про це під час прес-конференції заявив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає УНН.
"За чотири роки Україна виплатила пенсій громадянам, які перебувають на тій території, вже на 79-80 млрд грн", - сказав Марчук.
За словами Марчука, українська влада вже вивчила попередні уроки і ці гроші вже не потрапляють бойовикам.
Нагадаємо, раніше у Міністестві соціальної політики повідомляли, що вдосконалюють механізм контролю за соціальними виплатами для мешканців непідконтрольних територій, адже траплялися випадки, коли ці гроші отримували бойовики.
Водночас за даними ООН з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 37% отримують пенсії в Україні.