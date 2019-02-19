Марчук: за четыре года жители ОРДЛО получили пенсий на 80 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей за последние четыре года получили пенсионных выплат на общую сумму около 80 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, передает УНН.
"За четыре года Украина выплатила пенсий гражданам, находящимся на той территории, уже на 79-80 млрд грн", - сказал Марчук.
По словам Марчука, украинские власти уже изучила прошлые уроки и эти деньги уже не попадают боевикам.
Напомним, ранее в Министестве социальной политики сообщали, что совершенствуют механизм контроля за социальными выплатами для жителей неподконтрольных территорий, ведь бывали случаи, когда эти деньги получали боевики.
В то же время по данным ООН из 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 37% получают пенсии в Украине.