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Марчук: за четыре года жители ОРДЛО получили пенсий на 80 млрд грн

Марчук: за четыре года жители ОРДЛО получили пенсий на 80 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей за последние четыре года получили пенсионных выплат на общую сумму около 80 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, передает УНН.

"За четыре года Украина выплатила пенсий гражданам, находящимся на той территории, уже на 79-80 млрд грн", - сказал Марчук.

По словам Марчука, украинские власти уже изучила прошлые уроки и эти деньги уже не попадают боевикам.

Напомним, ранее в Министестве социальной политики сообщали, что совершенствуют механизм контроля за социальными выплатами для жителей неподконтрольных территорий, ведь бывали случаи, когда эти деньги получали боевики.

В то же время по данным ООН из 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 37% получают пенсии в Украине.

Украинские Национальные Новости

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