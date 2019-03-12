Более 7 тысяч пенсионеров с регистрацией в ОРДЛО не имеют доступ к пенсиям с 2014 года

"Более 7 тысяч пенсионеров с регистрацией места жительства на территориях, контролируемых самопровозглашёнными "Л/ДНР", потеряли доступ к своим пенсиям в какой-то момент от 2014 года, и эта ситуация продолжается", - сказала Фрейзер.

По ее словам, этот факт является прямым результатом государственной политики, которой "право на пенсию привязано к регистрации в качестве ВПО и к процедуре верификации, которая следует из такой привязки".

"Наша рекомендация остается неизменной: следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям до регистрации в качестве ВПО. Люди должны иметь равный доступ к пенсиям независимо от того, где они живут. Эти люди платили взносы в существующей системы всю свою жизнь. Они верили в эту систему и теперь не могут получить то, что им принадлежит", - подчеркнула она.

Напомним, жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей за последние четыре года получили пенсионных выплат на общую сумму около 80 млрд грн.