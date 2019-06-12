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В мае пенсии получали около 600 тыс. переселенцев

Киев • УНН

 • 16717 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В мае текущего года выплата пенсий проводилась около 600 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

В мае пенсии получали около 600 тыс. переселенцев

"В мае 2019 выплата пенсий проводилась 597,6 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц на общую сумму 2,8 млрд гривен", - сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе уточнили, что для совершенствования порядка проведения социальных выплат внутренне перемещенным лицам Пенсионным фондом Украины разработан проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

Этот проект документа Минсоцполитики планирует в ближайшее время внести на рассмотрение правительства. Пока же выплата пенсий территориальными органами Пенсионного фонда Украины не осуществляется в случае получения от органов социальной защиты населения решения об отмене действия справки внутренне перемещенного лица или выплата пенсии не возобновляется по решению специальной комиссии об отказе в возобновлении социальных выплат.

Напомним, более 7000 пенсионеров с регистрацией на контролируемых боевиками территориях Донбасса не могут получить доступ к пенсиям с 2014 года. Доступ к пенсиям в Украине должен быть одинаковым для всех независимо от места проживания.

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