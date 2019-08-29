У Торонто завтра стартують Дні українського кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дні українського кіно стартують у канадському місті Торонто вже завтра, 30 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.
"Дні українського кіно передуватимуть 44-му Міжнародному кінофестивалю у Торонто (TIFF) і пройдуть з 30 серпня по 1 вересня у кінотеатрі "Карлтон", - вказали в агентстві.
У межах фестивалю пройдуть канадські прем'єри спеціальної добірки українських фільмів. Цікаво, що всі стрічки, які увійшли до програми, створені за підтримки Держкіно: пригодницький істерн Дике Поле Ярослава Лодигіна, сатирична драма Донбас, фільм Сергія Лозниці, трагікомедія Volcano/Вулкан Романа Бондарчука; пригодницьке фентезі Викрадена принцеса: Руслан і Людмила/The Stolen Princess Олега Маламужа та мюзикл Гуцулка Ксеня Олени Дем'яненко.
Нагадаємо, Україна обрала фільм-претендент на "Оскар".