Україна обрала фільм-претендент на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Український оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва "Додому" як національного претендента на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Комітету.
"Український оскарівський комітет обрав фільм-кандидата від України - фільм "Додому", режисер Наріман Алієв. Вітаємо команду фільму", - вказали у Комітеті.
Нагадаємо, цього року в національному відборі на висування фільму на премію "Оскар" участь брав лише один український фільм - кінострічка режисера Нарімана Алієва "Додому".
Фільм "Додому" (Evge – кримськотатарською) – повнометражний дебют українського і кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. Сюжет стрічки розповідає, як батько з молодшим сином їдуть в окупований Крим ховати старшого, який загинув під час війни на Донбасі.
Батька зіграв відомий український і кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який зняв фільм "Кіборги" про події в Донецькому аеропорту.
Фільм став одним із переможців конкурсу кінопроектів патріотичного спрямування Міністерства культури України 2018 року.
Також нагадаємо, український режисер Алієв став членом Європейської кіноакадемії.