В Україні обрали фільм, який візьме участь у відборі на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Цього року в національному відборі на висування фільму на премію "Оскар" участь братиме один український фільм - кінострічка режисера Нарімана Алієва "Додому". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського оскарівського комітету.
"Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм: Додому, режисер Наріман Алієв", - вказали у комітеті.
Засідання комітету відбудуться 23 серпня.
Нагадаємо, український режисер Алієв став членом Європейської кіноакадемії.