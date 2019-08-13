В Украине выбрали фильм, который примет участие в отборе на "Оскар"

"Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участие примет 1 фильм: Домой (Додому), режиссер Нариман Алиев", - указали в комитете.

Заседание комитета состоятся 23 августа.

Напомним, украинский режиссер Алиев стал членом Европейской киноакадемии.