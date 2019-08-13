В Украине выбрали фильм, который примет участие в отборе на "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В этом году в национальном отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" участие примет один украинский фильм - кинолента режиссера Наримана Алиева "Домой" ("Додому"). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского оскаровского комитета.
"Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участие примет 1 фильм: Домой (Додому), режиссер Нариман Алиев", - указали в комитете.
Заседание комитета состоятся 23 августа.
Напомним, украинский режиссер Алиев стал членом Европейской киноакадемии.