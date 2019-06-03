Український режисер Алієв став членом Європейської кіноакадемії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв отримав статус академіка Європейської кіноакадемії, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкіно.
Як повідомили у прес-службі, у творчому доробку Нарімана режисерська робота над короткометражними фільмами трилогії “Кримські історії”. А фільм “Додому” — режисерський дебют Алієва у повному метрі — представляв цьогоріч Україну на Каннському міжнародному кінофестивалі в конкурсній програмі “Особливий погляд”.
Наріман Алієв став 40-им українським кінематографістом в рядах європейських кіноакадеміків, відзначили у Держкіно.
Нагадаємо, Україну у Каннах представили два фільми.