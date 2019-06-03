Украинский режиссер Алиев стал членом Европейской киноакадемии

Как сообщили в пресс-службе, в творчестве Наримана режиссерская работа над короткометражным фильмом трилогии “Крымские истории”. А фильм “Домой” — режиссерский дебют Алиева в полном метре — представлял в этом году Украину на Каннском международном кинофестивале в программе “Особый взгляд”.

Нариман Алиев стал сороковым украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков, отметили в Госкино.

Напомним, Украину в Каннах представили два фильма.