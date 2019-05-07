Україну у Каннах представлять два фільми

КИЇВ. 7 травня. УНН. Україну на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі представлять два фільми у конкурсних програмах фестивалю, також буде національний павільйон на кіноринку Marché du Film. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держкіно.