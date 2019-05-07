Україну у Каннах представлять два фільми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Україну на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі представлять два фільми у конкурсних програмах фестивалю, також буде національний павільйон на кіноринку Marché du Film. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держкіно.
"Україна на кінофестивалі буде представлена Національним павільйоном на кіноринку Marché du Film та двома фільмами у конкурсних програмах фестивалю: стрічку "Додому" режисера Нарімана Алієва покажуть у конкурсній програмі "Особливий погляд", а картину Декеля Беренсона "Анна" (створену в копродукції України, Ізраїлю та Великої Британії) відібрано до конкурсної програми короткометражних фільмів", - вказали у Держкіно.
72-ий Каннський міжнародний кінофестиваль триватиме з 14 по 25 травня.
Нагадаємо, у Каннах оголосили основну програму конкурсу.