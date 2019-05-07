Украину в Каннах представят два фильма

"Украина на кинофестивале будет представлена Национальным павильоном на кинорынке Marché du Film и двумя фильмами в конкурсных программах фестиваля: фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева покажут в программе "Особый взгляд", а картина Декеля Беренсона "Анна" (созданную в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) отобрана в конкурсную программу короткометражных фильмов", - указали в Госкино.

72-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Напомним, в Каннах объявили основную программу конкурса.