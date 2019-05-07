Украину в Каннах представят два фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украину на 72-м Каннском международном кинофестивале представят два фильма в конкурсных программах фестиваля, также будет национальный павильон на кинорынке Marché du Film. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госкино.
"Украина на кинофестивале будет представлена Национальным павильоном на кинорынке Marché du Film и двумя фильмами в конкурсных программах фестиваля: фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева покажут в программе "Особый взгляд", а картина Декеля Беренсона "Анна" (созданную в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) отобрана в конкурсную программу короткометражных фильмов", - указали в Госкино.
72-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.
Напомним, в Каннах объявили основную программу конкурса.