В Торонто завтра стартуют Дни украинского кино

"Дни украинского кино будут предшествовать 44-му Международному кинофестивалю в Торонто (TIFF) и пройдут с 30 августа по 1 сентября в кинотеатре "Карлтон", - указали в агентстве.

В рамках фестиваля пройдут канадские премьеры специальной подборки украинских фильмов. Интересно, что все ленты, которые вошли в программу, созданы при поддержке Госкино: приключенческий истерн Дикое Поле Ярослава Лодыгина, сатирическая драма Донбасс, фильм Сергея Лозницы, трагикомедия Volcano/Вулкан Романа Бондарчука; приключенческое фэнтези Похищенная принцесса: Руслан и Людмила/The Stolen Princess Олега Маламужа и мюзикл Гуцулка Ксения Елены Демьяненко.

Напомним, Украина выбрала фильм-претендент на "Оскар".