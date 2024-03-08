У Торецьку на Донеччині піротехніки вилучили та знищили нерозірвану авіаційну бомбу рф
Київ • УНН
Піротехніки вилучили та знищили нерозірвану російську авіаційну бомбу, що впала біля житлових будинків у Торецьку Донецької області.
У місті Торецьк Донецької області піротехніки вилучили та знищили авіабомбу КАБ-500, що впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків й не здетонувала. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Напередодні російські війська завдали чергового удару по Торецьку. Керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала,
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Зазначається, що рятувальники спільно зі співробітниками Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження.
Піротехніки ДСНС вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.
Нагадаємо
росіяни скинули бомбу КАБ-500 на Торецьк Донецької області, в результаті чого було поранено цивільних людей та пошкоджено домогосподарства.
За даними прокуратури, авіабомба поцілила по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надали медичну допомогу.