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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:15  •  1630 просмотра

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Пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиационную бомбу, упавшую возле жилых домов в Торецке Донецкой области.

В городе Торецк Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили авиабомбу КАБ-500, которая упала на проезжую часть вблизи жилых домов и не сдетонировала. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Накануне российские войска нанесли очередной удар по Торецку. Управляемая авиационная бомба (КАБ-500) упала на проезжую часть вблизи жилых домов в частном жилом секторе и не сдетонировала,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что спасатели совместно с сотрудниками Нацполиции эвакуировали 44 человека из 29 частных жилых домов из зоны возможного поражения.

Пиротехники ГСЧС изъяли опасный боеприпас и уничтожили на специальной подрывной площадке.

Напомним

россияне сбросили бомбу КАБ-500 на Торецк Донецкой области, в результате чего были ранены гражданские люди и повреждены домохозяйства.

По данным прокуратуры, авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказали медицинскую помощь.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
toretskТорецк
ukrainaУкраина
donetskДонецк
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