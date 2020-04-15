У Тернополі посилили карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Тернополі посилили карантинні обмеження, введені через спалах коронавірусу. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Додаткові обмеження прийняли сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі", - йдеться у повідомленні.
Так, було заборонено:
- масово відвідувати кладовища на території Тернопільської громади та проводити поминальні відправи;
- продавати вагове морозиво, напої на розлив (квас, газовані, охолоджувальні та інші напої) через дрібно-роздрібну торгівлю;
- працювати пунктам прийому вторинної сировини (макулатура, скло, пластик, металобрухт);
- вуличні автомати самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.
Власників банкоматів, водоматів, терміналів та платіжних кіосків зобов’язали прибирати не менше двох разів на день та провести дезінфекцію.
Нагадаємо, що на Тернопільщині від COVID-19 одужало 15 людей - за добу ще семеро осіб.