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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47062 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69830 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Тернополе усилили карантинные ограничения

В Тернополе усилили карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 16974 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Дополнительные ограничения приняли сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе", - говорится в сообщении.

Так, было запрещено:

- массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы;

- продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю;

- работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом)

- уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.

Напомним, что в Тернопольской области от COVID-19 выздоровели 15 человек - за сутки еще семь человек.

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