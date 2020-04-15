В Тернополе усилили карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дополнительные ограничения приняли сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе", - говорится в сообщении.
Так, было запрещено:
- массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы;
- продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю;
- работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом)
- уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.
Напомним, что в Тернопольской области от COVID-19 выздоровели 15 человек - за сутки еще семь человек.