Ще сім людей одужало від коронавірусу на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Тернопільщині від COVID-19 одужало 15 людей - за добу ще семеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом в Facebook.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужало 15 людей”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільше людей одужало в Монастириському районі - 12. Ще двоє в Кременецькому районі та 1 у Тернопільському районі.
Нагадаємо, вчора, 14 квітня, повідомлялося, що на Тернопільщині від коронавірусу одужало 8 людей.