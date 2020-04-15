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Ще сім людей одужало від коронавірусу на Тернопільщині

Ще сім людей одужало від коронавірусу на Тернопільщині

Київ • УНН

 • 12847 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Тернопільщині від COVID-19 одужало 15 людей - за добу ще семеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом в Facebook.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужало 15 людей”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше людей одужало в Монастириському районі - 12. Ще двоє в Кременецькому районі та 1 у Тернопільському районі.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, повідомлялося, що на Тернопільщині від коронавірусу одужало 8 людей.

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