На Тернопільщині від COVID-19 одужали вже 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Вісім осіб вилікувалися від коронавірусної інфекції у Тернопільській області. Найбільше - 5 осіб, у Монастириському районі. Про це у Facebook повідомила пресслужба Тернопільської ОДА, передає УНН.
"Це 5 мешканців Монастириського, 2 – Кременецького та 1 – Тернопільського районів. Станом на 14 квітня 2020 року, у Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 280 випадках діагноз лабораторно підтверджений (253 випадки - дорослі, 27 випадків - діти), з них 5 летальних", - повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
Як повідомлялося в УНН, на Тернопільщині за попередню добу офіційно підтверджено 7 випадків зараження коронавірусом.