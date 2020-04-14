На Тернопільщині за добу виявили ще сім випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Тернопільщині станом на 10:00 вівторка підтверджено ще сім випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Загалом в області вже 280 хворих. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 14 квітня на Тернопільщині 280 випадків COVID-19, 5 — летальних, 8 людей — одужали”, — зазначили в штабі.
Так, за даними штабу, серед захворівших:
148 — жителі Монастириського району (2 — летальних)
29 — жителі Заліщицького району (2— летальних)
23 — жителі Бучацького району
14 — жителі Козівського району (1 — летальний)
21 — жителі Чортківського району
13 — жителі Кременецького району
13 — жителі міста Тернополя
5 — жителі Підгаєцького району
3 — жителі Теребовлянського району
3 — жителі Тернопільського району
3 — жителі Шумського району
1 — житель Бережанського району
1 — житель Зборівського району
1 — житель Борщівського району
1 — жительЗбаразького району
1 — житель Гусятинського району.
Як повідомляв УНН, станом на 9 ранку 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.