В Тернопольской области за сутки обнаружили еще семь случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Тернопольской области по состоянию на 10:00 вторника подтверждено еще семь случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Всего в области уже 280 больных. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.
“Согласно данным областного лабораторного центра состоянию на 10:00 14 апреля в Тернопольской области 280 случаев COVID-19, 5 — летальных, 8 человек — выздоровели”, — отметили в штабе.
Так, по данным штаба, среди заболевших:
148 — жители Монастырского района (2 — летальных)
29 — жители Залещицкого района (2 летальных)
23 — жители Бучацкого района
14 — жители Козовского района (1 — летальный)
21 — жители Чертковского района
13 — жители Кременецкого района
13 — жители города Тернополя
5 — жители Пидгаецкого района
3 — жители Теребовлянского района
3 — жители Тернопольского района
3 — жители Шумского района
1 — житель Бережанского района
1 — житель Зборовского района
1 — житель Борщевского района
1 — жительЗбаражского района
1 — житель Гусятинского района.
Как сообщал УНН, по состоянию на 9 утра 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.