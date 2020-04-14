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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22517 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Тернопольской области за сутки обнаружили еще семь случаев COVID-19

В Тернопольской области за сутки обнаружили еще семь случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13488 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Тернопольской области по состоянию на 10:00 вторника подтверждено еще семь случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Всего в области уже 280 больных. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, передает УНН.

“Согласно данным областного лабораторного центра состоянию на 10:00 14 апреля в Тернопольской области 280 случаев COVID-19, 5 — летальных, 8 человек — выздоровели”, — отметили в штабе.

Так, по данным штаба, среди заболевших:

148 — жители Монастырского района (2 — летальных)
29 — жители Залещицкого района (2 летальных)
23 — жители Бучацкого района
14 — жители Козовского района (1 — летальный)
21 — жители Чертковского района
13 — жители Кременецкого района
13 — жители города Тернополя
5 — жители Пидгаецкого района
3 — жители Теребовлянского района
3 — жители Тернопольского района
3 — жители Шумского района
1 — житель Бережанского района
1 — житель Зборовского района
1 — житель Борщевского района
1 — жительЗбаражского района
1 — житель Гусятинского района.

Как сообщал УНН, по состоянию на 9 утра 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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