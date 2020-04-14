В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели уже 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Восемь человек излечились от коронавирусной инфекции в Тернопольской области. Больше всего - 5 человек, в Монастырском районе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, передает УНН.
"Это 5 жителей Монастырского, 2 - Кременецкого и 1 - Тернопольского районов. По состоянию на 14 апреля 2020 года, в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 280 случаях диагноз лабораторно подтвержден (253 случая - взрослые, 27 случаев - дети), с них 5 летальных", - сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
Как сообщалось в УНН, в Тернопольской области за предыдущие сутки официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.