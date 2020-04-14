В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели уже 8 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22471 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32729 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 49927 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 52147 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 73216 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72188 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100904 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105279 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130500 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130187 просмотра

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Актуальное
В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели уже 8 человек

В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели уже 8 человек

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Восемь человек излечились от коронавирусной инфекции в Тернопольской области. Больше всего - 5 человек, в Монастырском районе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, передает УНН.

"Это 5 жителей Монастырского, 2 - Кременецкого и 1 - Тернопольского районов. По состоянию на 14 апреля 2020 года, в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 280 случаях диагноз лабораторно подтвержден (253 случая - взрослые, 27 случаев - дети), с них 5 летальных", - сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Как сообщалось в УНН, в Тернопольской области за предыдущие сутки официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

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