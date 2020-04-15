Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Тернопольской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34449 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59632 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83914 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75641 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101304 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105397 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130219 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Тернопольской области

Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Тернопольской области

Киев  •  УНН

 • 12836 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели 15 человек - за сутки еще семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Согласно данным областного лабораторного центра в области с подтвержденным COVID-19 выздоровели 15 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что больше всего людей выздоровели в Монастыриском районе - 12. Еще двое в Кременецком районе и 1 в Тернопольском районе.

Напомним, вчера, 14 апреля, сообщалось, что в Тернопольской области от коронавируса выздоровели 8 человек.

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