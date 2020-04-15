Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели 15 человек - за сутки еще семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.
"Согласно данным областного лабораторного центра в области с подтвержденным COVID-19 выздоровели 15 человек", - говорится в сообщении.
Указано, что больше всего людей выздоровели в Монастыриском районе - 12. Еще двое в Кременецком районе и 1 в Тернопольском районе.
Напомним, вчера, 14 апреля, сообщалось, что в Тернопольской области от коронавируса выздоровели 8 человек.