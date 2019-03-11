У Тернополі на жінку впав рекламний щит
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Тернополі через сильний вітер на жінку впав рекламний щит, передає УНН із посиланням на прес-службу патрульної поліції Тернопільської області.
"Сьогодні, через значні пориви вітру у Тернополі по вулиці Шептицького, на жінку впав рекламний щит. Її відразу ж шпиталізували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у місті Чортків Тернопільської області на вулиці Шевченка сильний вітер зірвав покрівлю з будівлі готелю. Орієнтовна площа покрівлі 500 кв. м. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва через сильний вітер зірвало дах з кількаповерхового житлового будинку. Уламки пошкодили два авто.