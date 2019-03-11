В Тернополе на женщину упал рекламный щит
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Тернополе из-за сильного ветра на женщину упал рекламный щит, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Тернопольской области.
"Сегодня, из-за значительных порывов ветра в Тернополе по улице Шептицкого, на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Напомним, в городе Чертков Тернопольской области на улице Шевченко сильный ветер сорвал кровлю со здания отеля. Ориентировочная площадь кровли 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в центре Киева из-за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома. Обломки повредили два автомобиля.