У Тернопільській області за добу зафіксовано 25 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Тернопільскій області зафіксовано 25 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
“+ 25 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 4 квітня. Загалом в області 160 хворих”, — йдеться у повідомленні.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 4 квітня на Тернопільщині 160 випадків COVID-19, 2 — летальних”, — додається у повідомленні.
Так, географія розповсюдження хвороби наступна:
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- 106 — жителі Монастириського району (1 — летальний)
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- 18 — жителі Заліщицького району
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- 13 — жителі Козівського району (1 — летальний)
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- 8 — жителі міста Тернополя
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- 7 — жителі Кременецького району
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- 3 — жителі Бучацького району
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- 3 — жителі Підгаєцького району
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- 1 — житель Тернопільського району
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- 1 — житель Бережанського району
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Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.