В Тернопольской области за сутки зафиксировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Тернопольской области зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
“+ 25 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине состоянию на 22:00 4 апреля. Всего в области 160 больных”, — говорится в сообщении.
“Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 4 апреля на Тернопольщине 160 случаев COVID-19, 2 — летальных”, — добавляется в сообщении.
Так, география распространения болезни следующая:
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- 106 — жители Монастырского района (1 — летальный)
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- 18 — жители Залещицкого района
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- 13 — жители Козовского района (1 — летальный)
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- 8 — жители города Тернополя
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- 7 — жители Кременецкого района
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- 3 — жители Бучацкого района
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- 3 — жители Пидгаецкого района
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- 1 — житель Тернопольского района
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- 1 — житель Бережанского района.
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Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.