У Тегерані загорівся літак з пасажирами на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Тегерані в аеропорту Мехрабад загорівся літак з приблизно 50 пасажирами на борту. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За даними видання, начальник відділу надзвичайних ситуацій Тегерану повідомляє, що близько 50 пасажирів вже були евакуйовані. Наразі аварійні служби борються з пожежею.
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Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, у результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.