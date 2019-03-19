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MIM-104 Patriot

У Тегерані загорівся літак з пасажирами на борту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Тегерані в аеропорту Мехрабад загорівся літак з приблизно 50 пасажирами на борту. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У Тегерані загорівся літак з пасажирами на борту

За даними видання, начальник відділу надзвичайних ситуацій Тегерану повідомляє, що близько 50 пасажирів вже були евакуйовані. Наразі аварійні служби борються з пожежею.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Швеції у пасажирського літака під час польоту зламався двигун

Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, у результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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