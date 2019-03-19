В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту

По данным издания, начальник отдела чрезвычайных ситуаций Тегерана сообщает, что около 50 пассажиров уже были эвакуированы. Сейчас аварийные службы борются с пожаром.

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Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украину, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.