В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Тегеране в аэропорту Мехрабад загорелся самолет с примерно 50 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По данным издания, начальник отдела чрезвычайных ситуаций Тегерана сообщает, что около 50 пассажиров уже были эвакуированы. Сейчас аварийные службы борются с пожаром.
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Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украину, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.