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MIM-104 Patriot

У Швеції у пасажирського літака під час польоту зламався двигун

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У пасажирського чотиримоторного літака Avro RJ, що слідував з стокгольмського аеропорту Бромма в Мальмьо, під час польоту зламався двигун, повідомляє Aftonbladet з посиланням на видання Sydsvenskan, інформує УНН.

У Швеції у пасажирського літака під час польоту зламався двигун

Приблизно в середині польоту, коли бортпровідники почали подавати каву, пасажири почули гучний хлопок, після чого побачили через ілюмінатори язики полум’я. Незважаючи на це, лайнер планово приземлився в аеропорту Мальмьо.

Літак належить авіакомпанії BRA, на його борту було 80 пасажирів. Як пише Expressen, декілька людей скаржилися на погане самопочуття, біль у вухах і проблеми зі слухом.

За словами представника авіакомпанії Анни Солтроп, пілот вирішив продовжити політ, оскільки інші три двигуни літака були справні.

Що саме стало причиною поломки, невідомо, за фактом аварії почалося технічне розслідування.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися деталі переговорів пілота Boeing з диспетчером перед катастрофою.

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