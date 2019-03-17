В Швеции у пассажирского самолета во время полета сломался двигатель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. У пассажирского четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, во время полета сломался двигатель, сообщает Aftonbladet со ссылкой на издание Sydsvenskan, информирует УНН.
Примерно в середине полета, когда бортпроводники начали подавать кофе, пассажиры услышали громкой хлопок, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени. Несмотря на это, лайнер планово приземлился в аэропорту Мальме.
Самолет принадлежит авиакомпании BRA, на его борту было 80 пассажиров. Как пишет Expressen, несколько человек жаловались на плохое самочувствие, боль в ушах и проблемы со слухом.
По словам представителя авиакомпании Анны Солтроп, пилот решил продолжить полет, поскольку остальные три двигателя самолета были исправны.
Что именно стало причиной поломки, не известно, по факту аварии началось техническое расследование.
Как сообщал УНН, СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед катастрофой.