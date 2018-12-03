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23 березня, 12:58 • 176168 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 460775 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 448104 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 434389 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 437796 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 317603 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 260994 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 509303 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177677 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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21 березня, 07:00 • 436280 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

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21 березня, 05:45 • 335140 перегляди
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У світі відзначають День замовлень подарунків Діду Морозу

У світі відзначають День замовлень подарунків Діду Морозу

Київ • УНН

 • 13411 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Щорічно 4 грудня відзначають Міжнародний день замовлень подарунків та написання листів Дідові Морозу, передає УНН.

Варто додати, що листи Діду Морозу можуть писати не тільки діти, а й дорослі. Головне вірити у чудо та бажати з усією силою та від щирого серця.

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Як повідомляв УНН, урочисте відкриття резиденції Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбулося в останній день осені, 30 листопада.

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