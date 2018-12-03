У світі відзначають День замовлень подарунків Діду Морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Щорічно 4 грудня відзначають Міжнародний день замовлень подарунків та написання листів Дідові Морозу, передає УНН.
Варто додати, що листи Діду Морозу можуть писати не тільки діти, а й дорослі. Головне вірити у чудо та бажати з усією силою та від щирого серця.
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Як повідомляв УНН, урочисте відкриття резиденції Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбулося в останній день осені, 30 листопада.
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