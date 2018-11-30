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У Києво-Печерській лаврі відкрилася резиденція Святого Миколая

У Києво-Печерській лаврі відкрилася резиденція Святого Миколая

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Урочисте відкриття резиденції Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбулося в останній день осені, 30 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Печерської РДА.

"Особливістю святкового відкриття резиденції Святого Миколая стало представлення містечка янголів - міжнародної виставки авторських ляльок "Янголи, ті… що завжди поруч", - повідомили у РДА.

У резиденції цього року планують низку заходів, зокрема, дзеркальне шоу, відеоподорож стежками Миколая Чудотворця та розважальні програми для дітей та дорослих.

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"Всі охочі можуть написати листа до Святого Миколая, завітати до "Альтанки бажань", познайомитись з творчими роботами різної техніки виконання митців та близько ста майстрів з України, Грузії та Ізраїлю", - додали у райдержадміністрації.

Цьогорічною новинкою став вишитий QR-код резиденції, локація від кінокомпанії Kazka Production – декорації і костюми з фільму "Тільки Диво", прем’єра якого відбудеться невдовзі.

"Резиденція Святого Миколая працюватиме з 1 грудня по 25 грудня 2018 року за адресою: Київ, вул. Лаврська, 9, Велика лаврська дзвіниця", - додали в РДА.

Як повідомляв УНН, головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00. Головна ялинка України буде заввишки 25 метрів.

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