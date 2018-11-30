В Киево-Печерской лавре открылась резиденция Святого Николая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Торжественное открытие резиденции Святого Николая в Великой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялось в последний день осени, 30 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Печерской РГА.
"Особенностью праздничного открытия резиденции Святого Николая стало представление города ангелов - международной выставки авторских кукол "Ангелы, те... что всегда рядом", - сообщили в РГА.
В резиденции в этом году планируют ряд мероприятий, в частности, зеркальное шоу, видеопутешествие тропами Николая Чудотворца и развлекательные программы для детей и взрослых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обыскивает Лавру и помещения митрополита Павла
"Все желающие могут написать письмо Святому Николаю, посетить "Беседку желаний", познакомиться с творческими работами различной техники исполнения художников и около ста мастеров из Украины, Грузии и Израиля", - добавили в райгосадминистрации.
Нынешней новинкой стал вышитый QR-код резиденции, локация от кинокомпании Kazka Production - декорации и костюмы из фильма "Только Чудо", премьера которого состоится вскоре.
"Резиденция Святого Николая будет работать с 1 декабря по 25 декабря 2018 года по адресу: Киев, ул. Лаврская, 9, Большая лаврская колокольня", - добавили в РГА.
Как сообщал УНН, главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00. Главная елка Украины будет 25 метров в высоту.