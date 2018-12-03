В мире отмечают День заказов подарков Деду Морозу

Стоит добавить, что письма Деду Морозу могут писать не только дети, но и взрослые. Главное верить в чудо и желать со всей силой и от всего сердца.



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Как сообщал УНН, торжественное открытие резиденции Святого Николая в Великой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялось в последний день осени, 30 ноября.



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