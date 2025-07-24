У Сумській області на одному з напрямків росіяни зосередили 50-60 тисяч бійців - військовий

На одній з ділянок Сумського напрямку російські загарбники накопичили 50-60 тисяч особового складу. Наразі там точаться активні бойові дії, повідомив начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

Сумщину треба розділити на дві частини. Одна частина - там, де зараз точаться активні бойові дії. Це район Хотінської та Юнаківської громад. Саме там ворог проводить постійно свої штурмові дії. Саме на цьому напрямку ворог накопичив найбільшу кількість особового складу - близько 50 - 60 тисяч - повідомив Шевцов.

Він також повідомив, що по іншій ділянці, на державному кордні з росією, ворог штурмових дій не проводить, але не припиняє постійні обстріли.

Доповнення

Через ворожу атаку на критичну інфраструктуру Сумщини знеструмлено частину споживачів, включаючи одну водонасосну станцію. Для мешканців певних районів Сум вода подаватиметься за графіком зі зниженим тиском.

У понеділок, 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Двоє людей зазнали поранень.