В Сумской области на одном из направлений россияне сосредоточили 50-60 тысяч бойцов - военный

На одном из участков Сумского направления российские захватчики накопили 50-60 тысяч личного состава. Сейчас там идут активные боевые действия, сообщил начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Сумщину нужно разделить на две части. Одна часть - там, где сейчас идут активные боевые действия. Это район Хотинской и Юнаковской общин. Именно там враг постоянно проводит свои штурмовые действия. Именно на этом направлении враг накопил наибольшее количество личного состава - около 50 - 60 тысяч - сообщил Шевцов.

Он также сообщил, что по другому участку, на государственной границе с Россией, враг штурмовых действий не проводит, но не прекращает постоянные обстрелы.

Дополнение

Из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру Сумщины обесточена часть потребителей, включая одну водонасосную станцию. Для жителей определенных районов Сум вода будет подаваться по графику с пониженным давлением.

В понедельник, 21 июля, около 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской общины. Два человека получили ранения.