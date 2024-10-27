У Сумах працює ППО: що відбувається в місті
Київ • УНН
В Сумах чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони. Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Роменського району, українські військові збили 3 ворожі дрони.
Сили протиповітряної оборони працюють у Сумах, повідомили в неділю в ОВА, передає УНН.
Вибухи, які чують жителі обласного центру – це робота наших підрозділів ППО. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Доповнення
Ворожі війська вночі завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Роменського району. Українські військові знищили 3 ворожі безпілотники на Сумщині.