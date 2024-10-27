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У Сумах працює ППО: що відбувається в місті

Київ • УНН

 • 20110 перегляди

В Сумах чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони. Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Роменського району, українські військові збили 3 ворожі дрони.

У Сумах працює ППО: що відбувається в місті

Сили протиповітряної оборони працюють у Сумах, повідомили в неділю в ОВА, передає УНН

Вибухи, які чують жителі обласного центру – це робота наших підрозділів ППО. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

- йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Доповнення 

Ворожі війська вночі завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Роменського району. Українські військові знищили 3 ворожі безпілотники на Сумщині

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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