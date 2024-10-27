В Сумах работает ПВО: что происходит в городе
Киев • УНН
В Сумах слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны. Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Роменского района, украинские военные сбили 3 вражеских дрона.
Силы противовоздушной обороны работают в Сумах, сообщили в воскресенье в ОВА, передает УНН.
Взрывы, которые слышат жители областного центра - это работа наших подразделений ПВО. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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Вражеские войска ночью нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Роменского района. Украинские военные уничтожили 3 вражеских беспилотника на Сумщине.