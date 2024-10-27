В Сумах работает ПВО: что происходит в городе

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 120634 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 164501 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 164909 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 134796 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 208927 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 149570 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 148000 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 215910 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153233 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153004 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах работает ПВО: что происходит в городе

В Сумах работает ПВО: что происходит в городе

Киев  •  УНН

09:53 • 4128 просмотра

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В Сумах слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны. Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Роменского района, украинские военные сбили 3 вражеских дрона.

Силы противовоздушной обороны работают в Сумах, сообщили в воскресенье в ОВА, передает УНН

Взрывы, которые слышат жители областного центра - это работа наших подразделений ПВО. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

- говорится в сообщении ОВА.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Вражеские войска ночью нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Роменского района. Украинские военные уничтожили 3 вражеских беспилотника на Сумщине

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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