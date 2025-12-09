49.020.03
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
У сумах чоловік вистрелив із вікна багатоповерхівки і поранив чотирьох дітей

Київ • УНН

 • 426 перегляди

У Сумах 60-річний чоловік вистрілив із вікна, поранивши чотирьох дітей віком 13-16 років. Його затримали та вилучили гладкоствольну рушницю, підозрюють у замаху на вбивство.

У Сумах чоловік вистрелив із вікна багатоповерхівки у результаті чого четверо дітей віком від 13 до 16 років отримали поранення. Стрілка встановили та затримали. Його підозрюють у замаху на вбивство, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, 9 грудня в місті Суми чоловік із вікна багатоповерхівки здійснив постріл із вогнепальної зброї. Унаслідок пострілу тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. На цей час загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці оперативно встановили стрілка та в порядку ст. 208 КПК України його затримали. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучено гладкоствольну мисливську рушницю.

Ювенальні прокурори Сумської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство дітей з хуліганських мотивів (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Старший групи прокурорів - керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Генеральний прокурор (Україна)
Суми