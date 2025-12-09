У сумах чоловік вистрелив із вікна багатоповерхівки і поранив чотирьох дітей

У Сумах чоловік вистрелив із вікна багатоповерхівки у результаті чого четверо дітей віком від 13 до 16 років отримали поранення. Стрілка встановили та затримали. Його підозрюють у замаху на вбивство, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 9 грудня в місті Суми чоловік із вікна багатоповерхівки здійснив постріл із вогнепальної зброї. Унаслідок пострілу тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. На цей час загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці оперативно встановили стрілка та в порядку ст. 208 КПК України його затримали. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучено гладкоствольну мисливську рушницю.

Ювенальні прокурори Сумської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство дітей з хуліганських мотивів (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України)