18:20 • 3250 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 18226 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 21791 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 20224 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 27347 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 47753 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28622 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30968 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 41003 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34571 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В Сумах мужчина выстрелил из окна многоэтажки и ранил четырех детей

Киев • УНН

 • 668 просмотра

В Сумах 60-летний мужчина выстрелил из окна, ранив четырех детей в возрасте 13-16 лет. Его задержали и изъяли гладкоствольное ружье, подозревают в покушении на убийство.

В Сумах мужчина выстрелил из окна многоэтажки и ранил четырех детей

В Сумах мужчина выстрелил из окна многоэтажки, в результате чего четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения. Стрелка установили и задержали. Его подозревают в покушении на убийство, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 9 декабря в городе Сумы мужчина из окна многоэтажки произвел выстрел из огнестрельного оружия. В результате выстрела телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. В настоящее время угрозы их жизни нет.

Правоохранители оперативно установили стрелка и в порядке ст. 208 УПК Украины его задержали. Это 60-летний местный житель. У него изъято гладкоствольное охотничье ружье.

Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство детей из хулиганских побуждений (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Старший группы прокуроров - руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко.

В Одессе произошла стрельба, есть погибший - полиция09.12.25, 19:42 • 1454 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Генеральный прокурор Украины
Сумы