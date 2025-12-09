В Сумах мужчина выстрелил из окна многоэтажки и ранил четырех детей

В Сумах мужчина выстрелил из окна многоэтажки, в результате чего четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения. Стрелка установили и задержали. Его подозревают в покушении на убийство, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 9 декабря в городе Сумы мужчина из окна многоэтажки произвел выстрел из огнестрельного оружия. В результате выстрела телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. В настоящее время угрозы их жизни нет.

Правоохранители оперативно установили стрелка и в порядке ст. 208 УПК Украины его задержали. Это 60-летний местный житель. У него изъято гладкоствольное охотничье ружье.

Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство детей из хулиганских побуждений (ч. 2 ст.15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины) - говорится в сообщении.

Старший группы прокуроров - руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко.

