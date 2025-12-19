У суботу у Києві перекриють центр міста через візит іноземних делегацій - УДО
Київ • УНН
У суботу, 20 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, через візит іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони, передає УНН.
Деталі
Шановні жителі та гості міста Києва. 20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
В УДО попросили врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.