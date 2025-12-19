У суботу у Києві перекриють центр міста через візит іноземних делегацій - УДО

$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 21493 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 20351 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 37165 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 29216 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17344 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18247 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13816 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28043 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11603 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00
Прем'єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 37174 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28047 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 33191 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59137 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Опалення

У суботу у Києві перекриють центр міста через візит іноземних делегацій - УДО

Київ • УНН

 20 перегляди

20 грудня, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста. Це пов'язано з візитом іноземних делегацій, про що повідомило Управління державної охорони.

У суботу у Києві перекриють центр міста через візит іноземних делегацій - УДО

У суботу, 20 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, через візит іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони, передає УНН.

Деталі

Шановні жителі та гості міста Києва. 20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста

- йдеться в повідомленні.

В УДО попросили врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Дипломатка
Володимир Зеленський
Польща