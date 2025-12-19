В субботу в Киеве перекроют центр города из-за визита иностранных делегаций - УГО

$42.340.00
15:48 • 11878 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 21552 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 20401 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 37268 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 29287 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17358 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18254 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13822 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28085 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11608 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 37006 просмотра
Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехотуVideo19 декабря, 13:22 • 4126 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины16:27 • 8972 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 6430 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине17:27 • 4008 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 37277 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28088 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 37119 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 33229 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 59171 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Дональд Туск
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Европа
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 6608 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 61337 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 43140 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 41207 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 47394 просмотра
Техника
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Отопление

В субботу в Киеве перекроют центр города из-за визита иностранных делегаций - УГО

Киев • УНН

 • 44 просмотра

20 декабря в Киеве будут введены временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Это связано с визитом иностранных делегаций, о чем сообщило Управление государственной охраны.

В субботу в Киеве перекроют центр города из-за визита иностранных делегаций - УГО

В субботу, 20 декабря, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города, из-за визита иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны, передает УНН.

Детали

Уважаемые жители и гости города Киева. 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города

- говорится в сообщении.

В УГО попросили учесть указанную информацию при перемещении по городу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Дипломатка
Владимир Зеленский
Польша