В субботу в Киеве перекроют центр города из-за визита иностранных делегаций - УГО
Киев • УНН
20 декабря в Киеве будут введены временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Это связано с визитом иностранных делегаций, о чем сообщило Управление государственной охраны.
Детали
Уважаемые жители и гости города Киева. 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
В УГО попросили учесть указанную информацию при перемещении по городу.
Напомним
