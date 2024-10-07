У столиці зафіксовано рекордну кількість опадів
Київ • УНН
У столиці України 6 жовтня випало 30,6 мм опадів, що є рекордом для цього дня. Це на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року, коли випало 17,2 мм опадів.
У Києві напередодні, 6 жовтня, зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм. Це на 13,4 мм опадів більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, повідомила у понеділок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів
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