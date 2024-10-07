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У столиці зафіксовано рекордну кількість опадів

У столиці зафіксовано рекордну кількість опадів

Київ • УНН

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У столиці України 6 жовтня випало 30,6 мм опадів, що є рекордом для цього дня. Це на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року, коли випало 17,2 мм опадів.

У Києві напередодні, 6 жовтня, зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм. Це на 13,4 мм опадів більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, повідомила у понеділок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів

- йдеться у повідомленні.

Дощі та грози по всій країні: прогноз погоди на сьогодні07.10.24, 08:19 • 16461 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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