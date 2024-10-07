В столице зафиксировано рекордное количество осадков
Киев • УНН
В столице Украины 6 октября выпало 30,6 мм осадков, что является рекордом для этого дня. Это на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года, когда выпало 17,2 мм осадков.
В Киеве накануне, 6 октября, зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм. Это на 13,4 мм осадков больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков
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