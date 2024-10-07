В столице зафиксировано рекордное количество осадков

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Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  108727 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  181976 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  201252 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  199958 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  186598 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  134717 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  115268 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125674 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124484 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице зафиксировано рекордное количество осадков

В столице зафиксировано рекордное количество осадков

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:31  •  6589 просмотра

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В столице Украины 6 октября выпало 30,6 мм осадков, что является рекордом для этого дня. Это на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года, когда выпало 17,2 мм осадков.

В Киеве накануне, 6 октября, зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм. Это на 13,4 мм осадков больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков

- говорится в сообщении.

Дожди и грозы по всей стране: прогноз погоды на сегодня7 октября 2024, 05:19 • 12664 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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