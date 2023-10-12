У столиці до тепла підключили 44 заклади соціальної сфери - КМДА

Деталі

Підключення зазначених установ здійснюється на основі індивідуальних заявок керівників.

Як повідомив Віталій Кличко, під час підключення до тепла об'єктів комунальної сфери, житлових будинків орієнтир йде на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

Цитата

"Коли 3 доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, місто розпочне підключати і комунальні будівлі, будинки ОСББ, ЖБК та відомчі – за їхніми індивідуальними заявками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

9 жовтня у столиці стартував опалювальний сезон. До тепла почали підключати за заявками керівників об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи та дитячі садочки.