В столице к теплу подключили 44 учреждения социальной сферы - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве к отоплению уже подвели 44 здания. Среди них – 20 медучреждений, в том числе 9 стационарных, 2 школы, 8 детских садов, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления. Об этом сообщает КГГА в Telegram, пишет УНН.
Детали
Подключение указанных учреждений осуществляется на основе индивидуальных заявок руководителей.
Как сообщил Виталий Кличко, при подключении к теплу объектов коммунальной сферы, жилых домов ориентир идет на погоду, чтобы рационально расходовать тепло.
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"Когда 3 суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, город начнет подключать и коммунальные здания, дома ОСМД, ЖСК и ведомственные – по их индивидуальным заявкам", - говорится в сообщении.
Напомним
9 октября в столице стартовал отопительный сезон. К теплу начали подключать по заявкам руководителей объектов социальной инфраструктуры: больницы, школы и детские сады.