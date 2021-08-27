У столиці чоловік виявив у квартирі сина розчленований труп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Подільському районі столиці чоловік виявив у квартирі сина розчленоване тіло жінки, пише УНН.
Деталі
Вбивство сталося у Подільскому районі столиці в одному із житлових будинків по проспекту Правди.
Чоловік зайшовши до квартири свого сина виявив у морозильній камері розчленоване тіло жінки приблизно 35-40 років. У неї були відрізані кінцівки та голова. Побачивши таку моторошну картину чоловік одразу зателефонував поліцейським, після чого на місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
Також на місці події був присутній начальник ГУНП міста Києва — Іван Вигівський. Відомо, що частини тіла пролежали у морозильній камері декілька днів.
Також, вже відомо, що ймовірним вбивцею міг бути чоловік розчленованої жінки. Наразі він знаходиться у Черкасах. Поки невідомо, чи затримали підозрюваного, але місцеві правоохоронці вже отримали на нього орієнтування і триває операція з його затримання. Після проведення всіх слідчо-оперативних дій даній події буде надана правова кваліфікація події, та відкрите КП. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому світить довічне позбавлення волі.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
У Києві на Троєщині ввечері з вікна багатоповерхівки випала жінка. Ймовірно причетного до цього інциденту чоловіка затримали правоохоронці.