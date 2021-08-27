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В столице мужчина обнаружил в квартире сына расчлененный труп

В столице мужчина обнаружил в квартире сына расчлененный труп

Киев  •  УНН

 • 31139 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Подольском районе столицы мужчина обнаружил в квартире сына расчлененное тело женщины, пишет УНН.

Детали

Убийство произошло в Подольском районе столицы в одном из жилых домов по проспекту Правды.

Мужчина зайдя в квартиру своего сына обнаружил в морозильной камере расчлененное тело женщины примерно 35-40 лет. У нее были отрезаны конечности и голова. Увидев такую жуткую картину мужчина сразу позвонил полицейским, после чего на место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Также на месте происшествия присутствовал начальник ГУНП города Киева — Иван Выговский. Известно, что части тела пролежали в морозильной камере несколько дней.

Также уже известно, что вероятным убийцей мог быть человек расчлененной женщины. Сейчас он находится в Черкассах. Пока неизвестно, задержали ли подозреваемого, но местные правоохранители уже получили на него ориентировку и продолжается операция по его задержанию. После проведения всех следственно-оперативных действий данному событию будет дана правовая квалификация события, и открытое УП. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Киеве на Троещине вечером из окна многоэтажки выпала женщина. Вероятно причастного к этому инциденту мужа задержали правоохранители.

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